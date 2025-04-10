Synthesia с помощью Shutterstock хочет сделать своих аваторов более «человечными»

Synthesia будет использовать библиотеки корпоративных видеоматериалов Shutterstock для тренировки своей последней модели ИИ.

Фото: Alamy

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский стартап Synthesia стоимостью $2 млрд, использующий искусственный интеллект для создания реалистичных аватаров, заключил лицензионное соглашение с компанией Shutterstock, занимающейся стоковыми видеоматериалами, для помощи в разработке своей технологии, пишет The Guardian.

Synthesia заплатит американской компании Shutterstock нераскрытую сумму за использование ее библиотеки корпоративных видеоматериалов для тренировки своей последней модели ИИ. Ожидается, что интеграция этих клипов в модель позволит добиться еще более реалистичных выражений лиц, голосовых тонов и языка тела у аватаров.

«Благодаря этому партнерству с Shutterstock мы надеемся опробовать новые подходы, которые увеличат реализм и выразительность наших ИИ-генерируемых аватаров, приближая их к человеческим выступлениям», — сказала компания Synthesia.

Synthesia использует человеческих актеров для создания цифровых аватаров людей, которые затем используются компаниями в корпоративных видео для различных сценариев, таких как консультации по кибербезопасности, расчет счетов за воду и улучшение общения на рабочем месте.

В прошлом месяце Synthesia объявила, что предлагает акции компании актерам, которых она использует для своих самых популярных аватаров, что, по ее мнению компании, признает роль актеров как лиц компании. Synthesia лицензирует образы актеров на три года, заплатив им наличными за до шести часов работы на съемках для создания их аватаров.

Synthesia, которая не разрешает использовать свои аватары для политических или новостных целей, не будет использовать людей из видеоматериалов Shutterstock в качестве аватаров. Вместо этого она будет использовать эти видеоматериалы для того, чтобы помочь своей модели лучше понимать язык тела и взаимодействия на рабочем месте, например, моделируя, как люди разговаривают, сидя за столом или перед доской.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.