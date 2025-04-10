Ксения Карелина в обмен на Артура Петрова — США и Россия провели обмен заключенными

В рамках обмена освободили приговоренную к 12 годам Ксению Карелину, которая пожертвовала 50 долларов в пользу украинской благотворительной организации.

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США и РФ произвели обмен заключенными в Абу-Даби. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что обмен провели "в знак дальнейшего укрепления доверия, поскольку обе стороны стремятся заключить соглашение о прекращении войны в Украине".

Как стало известно, Россия освободила Ксению Карелину, имеющую российское и американское гражданство. В прошлом году в РФ ее приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Она была признана виновной в "госизмене" за пожертвование 50 долларов в пользу базирующейся в США украинской благотворительной организации.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Ксения Карелина возвращается в США.

"Американка Ксения Карелина возвращается в самолете домой в США. Россия неправомерно удерживала ее больше года, и президент Трамп добился ее увольнения. Президент продолжит работать над увольнением всех американцев", - написал Рубио в соцсети X.

В обмен США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и РФ, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу США за контрабанду микроэлектроники.

Обмен пленными произошел утром 10 апреля в Абу-Даби и был организован директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и высокопоставленным представителем российской разведки, пишет WSJ.

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