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Верховній Раді рекомендували прийняти у цілому зміни до закону про страхування власників авто щодо розширення прав УБД та осіб з інвалідністю

12:50, 10 квітня 2025
Протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни будуть мати право на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з бюджету.
Верховній Раді рекомендували прийняти у цілому зміни до закону про страхування власників авто щодо розширення прав УБД та осіб з інвалідністю
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Податковий комітет парламенту рекомендував прийняти у другому читанні законопроект 12295-д про внесення змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

За словами голови Комітету Данила Гетманцева, доопрацьованим законопроектом пропонується

  • встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету у порядку, встановленому Кабміном;
  • встановити на постійній основі зменшення на 50 % для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект розроблений, щоб зберегти та посилити соціальний захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни через:

  • компенсацію витрат на сплату страхових премій за укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування;
  • тимчасове звільнення цих осіб від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон Данило Гетманцев інвалідність УБД

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