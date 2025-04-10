Олександра Сасевича обрано секретарем Третьої Дисциплінарної палати ВРП

Олександра Сасевича обрали секретарем Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя строком на два роки.

Фото: hcj.gov.ua

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У четвер, 10 квітня, Вища рада правосуддя вирішила обрати Секретарем Третьої Дисциплінарної палати ВРП члена Вищої ради правосуддя Олександра Михайловича Сасевича. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Відповідно до пункту 4.2 Регламенту Вищої ради правосуддя для організації роботи Дисциплінарної палати з її складу рішенням ВРП обирається Секретар строком на два роки.

Повноваження члена Вищої ради правосуддя Плахтій Інни Борисівни, яка обіймала посаду Секретаря Третьої Дисциплінарної палати, припинено 16 березня 2025 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було обрано.

ВРП підтримала пропозиції членів Третьої Дисциплінарної палати, які запропонували обрати Секретарем Третьої Дисциплінарної палати ВРП Олександра Сасевича.

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