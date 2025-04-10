У Києві викрили шахраїв, які отримали кредитів на 30 млн гривень під заставу неіснуючого майна

Організована група шахраїв у Києві обдурила банк та лізингову компанію на 54 мільйони гривень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві правоохоронці викрили п’ятьох учасників організованої групи, які шахрайським шляхом отримували кредити та лізингові кошти під заставу неіснуючого майна. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури п’ятьом підозрюваним оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За інформацією правоохоронців, організатор схеми, залучивши до злочинної діяльності свого брата та дружину, підробляв документи про наявність техніки на балансі підприємства, яку вони використовували як заставу для отримання кредитів. В результаті, шахраї отримали понад 30 мільйонів гривень кредиту від банку, обдуривши фінансову установу щодо реального фінансового стану підприємства.

Згідно з тими ж обставинами, за підробленим договором постачання техніки з лізинговою компанією вони заволоділи ще 24,6 мільйона гривень.

Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство у справі триває.

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