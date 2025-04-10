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ВСП уволил в отставку 7 судей

13:27, 10 апреля 2025
Высший совет правосудия решил уволить 7 судей в связи с подачей заявлений об отставке.
ВСП уволил в отставку 7 судей
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В четверг, 10 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Матийчук Галину Александровну — с должности судьи Печерского районного суда города Киева;

Горячковскую Людмилу Владимировну — с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;

Мазурик Олену Федоровну — с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Шимчика Романа Васильевича — с должности судьи Жашковского районного суда Черкасской области;

Шульгу Оксану Николаевну — с должности судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области;

Кривошею Светлану Станиславовну — с должности судьи Первомайского городского суда Днепропетровской области;

Миланич Антонину Николаевну — с должности судьи Бородянского районного суда Киевской области.

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судья увольнение судей по общим обстоятельствам ВСП

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