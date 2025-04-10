ВСП уволил в отставку 7 судей

В четверг, 10 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Матийчук Галину Александровну — с должности судьи Печерского районного суда города Киева;
Горячковскую Людмилу Владимировну — с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;
Мазурик Олену Федоровну — с должности судьи Киевского апелляционного суда;
Шимчика Романа Васильевича — с должности судьи Жашковского районного суда Черкасской области;
Шульгу Оксану Николаевну — с должности судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области;
Кривошею Светлану Станиславовну — с должности судьи Первомайского городского суда Днепропетровской области;
Миланич Антонину Николаевну — с должности судьи Бородянского районного суда Киевской области.
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