«Транспортний безвіз» між Україною і ЄС продовжили до кінця 2025 року

Українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Фото: unn.ua

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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що «транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року.

Він підкреслив, що українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

«Це вже четверта пролонгація Угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%», - заявив він.

Також Шмигаль додав, що «транспортний безвіз» — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова членства країни в Євросоюзі.

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