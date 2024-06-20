Практика судів
  1. У світі

Єврокомісія продовжила дію «транспортного безвізу», проте посилила вимоги до українських перевізників

15:46, 20 червня 2024
Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік з можливістю пролонгації до 2025 року.
Єврокомісія продовжила дію «транспортного безвізу», проте посилила вимоги до українських перевізників
Джерело фото: miUkraune
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень. Відповідно до нової угоди, вантажні автоперевезення між Україною та ЄС не потребуватимуть спеціальних дозволів, проте нова угода посилила вимоги української сторони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що оновлена угода включає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

«Транспортний безвіз» уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що «транспортний безвіз» сприяє не лише експорту, але й імпорту, який зріс на 44%. Це включає товари та комплектуючі, необхідні українським виробникам для підтримки виробничих процесів.

Згідно з інформацією Європейської комісії, угода продовжується до 30 червня 2025 року з можливістю автоматичного продовження ще на шість місяців. Однак, до угоди внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони. Від українських транспортних операторів можуть вимагати мати при собі документи, що підтверджують дозвіл на міжнародні перевезення та дотримання умов угоди. Також вимагатимуть документи, що підтверджують, що порожні перевезення безпосередньо пов'язані з транзитною або двосторонньою операцією.

Нові вимоги також спрямовані на боротьбу з шахрайством, підробленням водійських документів та порушеннями безпеки дорожнього руху. Порушення цих вимог можуть призвести до втрати прав на надання транспортних послуг, передбачених угодою.

Крім того, угода передбачає так зване захисне застереження, що дозволяє призупинити її дію в певних регіонах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому регіоні зазнає серйозних порушень, пов'язаних з угодою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава заборгувала українцям 140 млрд грн у пенсійних справах, що змушує ставити питання про підвищення податків – Галина Третьякова

Україна не виконала судових рішень у справах проти Пенсійного фонду на 140 мільярдів грн – Галина Третьякова вважає, що настав час піднімати питання щодо реальності соціальних зобов’язань держави перед громадянами.

Роботодавцям, які цькують працівників, слід приготуватися до перевірок і штрафів до 3400 грн – Рада схвалила законопроект

З закону виключать заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Скільки грошей Україна отримає від ЄС за набрання чинності законом про БЕБ

Відтепер закони про реформи в Україні чітко прив’язані до сум, які виділятиме або не виділятиме ЄС за їх прийняття, а за використанням коштів слідкуватимуть ревізори від ЄС.

ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

До складання іспиту допущено 161 кандидата.

Використання Міноборони інформаційних систем США не потребуватиме додаткових процедур підтвердження відповідності в Україні – Кабмін

Кабмін встановив, що для використання Міністерством оборони інформаційних чи електронних комунікаційних систем США не потребує додаткових процедур із підтвердження відповідності, які діють для інших систем.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду