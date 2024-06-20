Єврокомісія продовжила дію «транспортного безвізу», проте посилила вимоги до українських перевізників

Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік з можливістю пролонгації до 2025 року.

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У Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень. Відповідно до нової угоди, вантажні автоперевезення між Україною та ЄС не потребуватимуть спеціальних дозволів, проте нова угода посилила вимоги української сторони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що оновлена угода включає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

«Транспортний безвіз» уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що «транспортний безвіз» сприяє не лише експорту, але й імпорту, який зріс на 44%. Це включає товари та комплектуючі, необхідні українським виробникам для підтримки виробничих процесів.

Згідно з інформацією Європейської комісії, угода продовжується до 30 червня 2025 року з можливістю автоматичного продовження ще на шість місяців. Однак, до угоди внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони. Від українських транспортних операторів можуть вимагати мати при собі документи, що підтверджують дозвіл на міжнародні перевезення та дотримання умов угоди. Також вимагатимуть документи, що підтверджують, що порожні перевезення безпосередньо пов'язані з транзитною або двосторонньою операцією.

Нові вимоги також спрямовані на боротьбу з шахрайством, підробленням водійських документів та порушеннями безпеки дорожнього руху. Порушення цих вимог можуть призвести до втрати прав на надання транспортних послуг, передбачених угодою.

Крім того, угода передбачає так зване захисне застереження, що дозволяє призупинити її дію в певних регіонах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому регіоні зазнає серйозних порушень, пов'язаних з угодою.

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