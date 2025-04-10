Samsung представит умного робота-компаньона Ballie этим летом

Samsung анонсировал выпуск робота-компаньона Ballie с возможностью предугадывать потребности пользователя.

Фото: news.samsung.com

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Компания Samsung готовится к выпуску нового умного робота-компаньона Ballie, который должен стать помощником в повседневной жизни. Робот, над разработкой которого компания работает с 2020 года, впервые был представлен на выставке CES в январе того же года. Ballie - это робот в форме шара, который может передвигаться по дому, снимать видео, распознавать голосовые команды и выполнять различные задачи.

За последние годы функциональные возможности Ballie значительно расширились. Сейчас Samsung сотрудничает с Google для интеграции в робота технологий генеративного искусственного интеллекта на базе Google Cloud. Это позволит роботу вести естественные диалоги и помогать пользователю дома, предугадывая его повседневные потребности.

Ballie сможет управлять освещением, взаимодействовать с другой умной техникой, приветствовать гостей, запоминать расписание пользователя, создавать напоминания и выполнять многие другие функции. В одном из демонстрационных видео робот подбирает видео для просмотра, рекомендует одежду, напоминает о похолодании и помогает организовать утро перед школой или работой.

Робот будет использовать технологии Gemini AI от Google для обработки голосовых команд, изображений со встроенной камеры и данных с сенсоров, а также предоставлять персонализированные советы для поддержания здоровья и самочувствия.

Samsung не раскрывает точную дату старта продаж или цену устройства, но подтверждает, что релиз состоится летом этого года.

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