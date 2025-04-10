Євросоюз призупиняє дію тарифів проти США на 90 днів, — Урсула фон дер Ляєн

ЄС дзеркально на 90 днів призупиняє дію власних тарифів щодо США.

Фото: Getty Images

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Європейський Союз призупиняє дзеркальні мита для США на 90 днів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення митних тарифів.

«Ми взяли до відома заяву президента Трампа. Ми хочемо дати переговорам шанс. Якщо переговори не будуть задовільними, наші контрзаходи почнуть діяти», - зазначила вона.

Очікувалось, що перші контрзаходи Євросоюзу щодо тарифів США почнуть діяти з 15 квітня. Це рішення було ухвалене у відповідь на рішення США. Натомість напередодні Трамп заявив про 90-денну паузу та «суттєве зниження» взаємних тарифів із 75 країнами.

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