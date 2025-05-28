КДКП внесла подання про звільнення заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила, що заступниця керівника Запорізької обласної прокуратури Наталії Максименко підлягає звільненню з органів прокуратури.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) вирішила внести подання про звільнення заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури Наталії Максименко. Про це стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел.

Нагадаємо, у травні Вищий антикорупційний суд продовжив до 19 липня строк дії решти обов'язків, покладених на Наталію Максименко.

Раніше вона вийшла з-під варти після внесення. Пізніше з неї зняли браслет і скасували обов'язки прибувати за першою вимогою та не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу, а тому прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив продовжити дію решти обов'язків.

ВАКС вирішив продовжити підозрюваній дію обов’язків на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили на «гарячому» заступницю прокурора Запорізької області Наталію Максименко. Пізніше їй повідомили про підозру в одержанні $40 тис. неправомірної вигоди. За версією слідства, заступник керівника обласної прокуратури висловила прохання надати неправомірну вигоду та фактично отримала неправомірну вигоду у розмірі $40 тис. за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

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