«Жодного продажу і крапка» – США створюють біткоїн-резерв

США планують сформувати великий резерв біткоїна та не продаватимуть жодної одиниці криптовалюти.

Фото: Bitcoin.com News

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Адміністрація США має намір створити значний державний резерв біткоїна й утримувати всі наявні активи без продажу. Про це заявив виконавчий директор Ради консультантів Білого дому з цифрових валют Бо Гайнс під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі, передає «Главком».

«По-перше, ми хочемо накопичити більше, і по-друге, ми не збираємося продавати жодного біткоїна, який у нас може бути в уряді США. Крапка», — заявив Гайнс.

Він уточнив, що рішення не продавати криптовалюту є остаточним: американська адміністрація не планує позбавлятися жодної одиниці біткоїна. За словами Гайнса, президент Дональд Трамп «безперечно розуміє важливість того, щоб Сполучені Штати лідирували у світі, будучи наддержавою у сфері біткоїна та криптовалютної столиці світу. Він говорив про це неодноразово й приділяє цьому велику увагу».

Бо Гайнс підкреслив, що президент «абсолютно серйозний» у намірі виконати власні обіцянки щодо підтримки й просування цифрових валют: від накопичення державного резерву з біткоїна до зміцнення позицій США на світовому крипторинку.

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