У ЗСУ відповіли, чи є загроза наступу 50-тисячного війська РФ на Харків

В ОТУ «Харків» не підтвердили інформацію ЗМІ про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону, що межує з Харківською областю.

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Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності. Про це поінформувало Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Харків».

«Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності.

Окремі закордонні медіа з посиланням на "західні аналітики" повідомили, що армія Російської Федерації готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинули з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності», - вказали там.

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