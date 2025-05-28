1800 рапортів в Армія+ на день – електронні рапорти вже охопили понад 1500 частин

Через застосунок Армія+ військові подали пів мільйона електронних рапортів.

Фото: slovoidilo

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Військовослужбовці Збройних Сил України подали вже понад 500 000 електронних рапортів через цифрову платформу Армія+, яка працює менше року. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Це близько 1 800 рапортів щодня. За 10 місяців функціонування застосунку його інтегрували у свою роботу понад 1 500 військових частин, зазначили в Міноборони.

За словами Черногоренко, електронні рапорти стали першим сервісом, який запрацював у межах цифрової ініціативи Армія+, і відразу продемонстрував ефективність.

«Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в Армія+. Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо», – наголосила заступниця міністра.

Вона також підкреслила, що досягнення півмільйонної позначки не було простим, однак процес довів свою необхідність. «Ми змогли завоювати довіру захисників і захисниць, а також довіру командирів, які проявили лідерство та наполегливість у впровадженні електронних рапортів на місцях», – додала Черногоренко.

На сьогодні вже оцифровано третину всіх рапортів, які покривають основні аспекти військової служби. У наступних оновленнях планують цифровізувати запити, пов’язані з отриманням довідок та фінансовими питаннями.

Рапорти подаються за кілька хвилин: вони супроводжуються інформаційними довідками з чіткими поясненнями, порадами щодо необхідних документів та покроковими інструкціями. Це дозволяє уникати помилок та пришвидшує процес передачі документів командирам.

Найпопулярніші види рапортів серед військових:

на оздоровчі виплати – 30%,

річна відпустка – 23%,

зміна місця служби – 21%.

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