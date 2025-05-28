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Без НАТО для України, Молдови й Грузії та зняття санкцій – Путін диктує умови для завершення війни

12:32, 28 травня 2025
Захід має сказати «ні» НАТО для України — головна вимога Путіна.
Без НАТО для України, Молдови й Грузії та зняття санкцій – Путін диктує умови для завершення війни
Фото з відкритих джерел
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Путін висунув перелік вимог, які Москва вважає необхідними для припинення війни в Україні. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на три джерела, близькі до переговорного процесу, ключова з них — письмове зобов’язання західних країн не розширювати НАТО на схід. Це означає офіційне виключення України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік з-поміж потенційних членів Альянсу.

Крім цього, Кремль вимагає:

  • нейтралітету України;
  • скасування частини західних санкцій;
  • розблокування заморожених активів РФ;
  • гарантій захисту російськомовного населення в Україні.

За словами джерел, якщо досягти миру на своїх умовах не вдасться, Путін намагатиметься досягти переваги на фронті, щоб змусити і Україну, і Захід до поступок. «Мир завтра буде ще болючішим», — нібито таку логіку наразі використовує Кремль.

Reuters також зазначає, що Путін після більш ніж двогодинної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня погодився опрацювати з Україною меморандум про основи майбутньої мирної угоди. Москва наразі готує власну версію документа, однак не називає чітких строків.

У свою чергу, Київ та європейські лідери звинувачують Москву в навмисному затягуванні переговорів, тоді як російські війська просуваються на східному фронті.

У відповідь на російські вимоги, НАТО наголосило, що не змінюватиме свою політику «відкритих дверей». Представник Альянсу відмовився від коментарів щодо нових заяв Кремля.

Путін та інші російські чиновники неодноразово заявляли, що мирна угода має враховувати так звані «корінні причини» війни — йдеться про розширення НАТО та підтримку України Заходом.

Попри військові успіхи, Росія вже контролює трохи менше 20% української території, війна дорого обходиться обом сторонам. За даними Reuters, Путіна дедалі більше турбують проблеми в економіці РФ, зокрема нестача робочої сили, інфляція та падіння цін на нафту — ключове джерело доходів бюджету.

У соцмережах Трамп заявив, що Путін «повністю зійшов з глузду», влаштувавши масштабну повітряну атаку на Україну минулого тижня.

Російські джерела додають, що Кремль налаштований на затяжний конфлікт. Якщо відкриється тактична можливість, Путін готовий розширити наступ. Ба більше — він начебто більше не готовий до компромісу щодо територій і прагне повного контролю над усіма чотирма українськими регіонами, на які Росія претендує.

«Путін загартував свою позицію», — наголошує одне з джерел.

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США санкції НАТО путін війна

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