Правоохоронець із Закарпаття, який перевозив ухилянтів у власному авто, постав перед судом

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон інспектора прикордонної служб та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.
Зазначається, що у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Він особисто зустрічав «ухилянтів» на залізничній станції та перевозив їх у власному авто до прикордонної зони. Далі він переодягався у камуфляж та супроводжував чоловіків у бік прикордонних знаків у напрямку Словаччини.
Суд визнав правоохоронця винним за ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища.
Вирок суду вже набрав законної сили.
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