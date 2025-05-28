Правоохоронець із Закарпаття, який перевозив ухилянтів у власному авто, постав перед судом

Правоохоронець особисто зустрічав ухилянтів, перевозив їх у власному авто до прикордонної зони, а далі він переодягався у камуфляж та супроводжував у бік прикордонних знаків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон інспектора прикордонної служб та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Він особисто зустрічав «ухилянтів» на залізничній станції та перевозив їх у власному авто до прикордонної зони. Далі він переодягався у камуфляж та супроводжував чоловіків у бік прикордонних знаків у напрямку Словаччини.

Суд визнав правоохоронця винним за ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища.

Вирок суду вже набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.