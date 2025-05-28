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Правоохранитель из Закарпатья, который перевозил уклонистов на собственном автомобиле, предстал перед судом

16:36, 28 мая 2025
Правоохранитель лично встречал уклонистов, перевозил их на собственном автомобиле до пограничной зоны, а далее переодевался в камуфляж и сопровождал в сторону пограничных знаков.
Правоохранитель из Закарпатья, который перевозил уклонистов на собственном автомобиле, предстал перед судом
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Перечинский районный суд Закарпатской области признал виновным в незаконном переправлении лиц через государственную границу инспектора пограничной службы и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Отмечается, что в апреле 2024 года правоохранитель организовал незаконное переправление за границу мужчин призывного возраста. Он лично встречал «уклонистов» на железнодорожной станции и перевозил их на собственном автомобиле до пограничной зоны. Далее он переодевался в камуфляж и сопровождал мужчин в сторону пограничных знаков в направлении Словакии.

Суд признал правоохранителя виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины — незаконное переправление лиц через государственную границу, совершённое служебным лицом с использованием служебного положения.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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суд Закарпатье

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