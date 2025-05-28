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Без НАТО для Украины, Молдовы и Грузии и снятие санкций – Путин диктует условия для завершения войны

12:32, 28 мая 2025
Запад должен сказать «нет» НАТО для Украины – главное требование Путина.
Без НАТО для Украины, Молдовы и Грузии и снятие санкций – Путин диктует условия для завершения войны
Фото из открытых источников
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Путин выдвинул перечень требований, которые Москва считает необходимыми для прекращения войны в Украине. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близкие к переговорному процессу, ключевое из них - письменное обязательство западных стран не расширять НАТО на восток. Это означает официальное исключение Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик из числа потенциальных членов Альянса.

Кроме этого, Кремль требует:

- нейтралитета Украины;

- отмены части западных санкций;

- разблокирования замороженных активов РФ;

- гарантий защиты русскоязычного населения в Украине.

По словам источников, если достичь мира на своих условиях не удастся, Путин будет пытаться достичь преимущества на фронте, чтобы заставить и Украину, и Запад к уступкам. «Мир завтра будет еще больнее», - якобы такую логику сейчас использует Кремль.

Reuters также отмечает, что Путин после более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе согласился проработать с Украиной меморандум об основах будущего мирного соглашения. Москва пока готовит собственную версию документа, однако не называет четких сроков.

В свою очередь, Киев и европейские лидеры обвиняют Москву в намеренном затягивании переговоров, тогда как российские войска продвигаются на восточном фронте.

В ответ на российские требования, НАТО подчеркнуло, что не будет менять свою политику «открытых дверей». Представитель Альянса отказался от комментариев относительно новых заявлений Кремля.

Путин и другие российские чиновники неоднократно заявляли, что мирное соглашение должно учитывать так называемые «коренные причины» войны - речь идет о расширении НАТО и поддержке Украины Западом.

Несмотря на военные успехи, Россия уже контролирует чуть менее 20% украинской территории, война дорого обходится обеим сторонам. По данным Reuters, Путина все больше беспокоят проблемы в экономике РФ, в частности нехватка рабочей силы, инфляция и падение цен на нефть - ключевой источник доходов бюджета.

В соцсетях Трамп заявил, что Путин «полностью сошел с ума», устроив масштабную воздушную атаку на Украину на прошлой неделе.

Российские источники добавляют, что Кремль настроен на затяжной конфликт. Если откроется тактическая возможность, Путин готов расширить наступление. Более того - он вроде бы больше не готов к компромиссу по территориям и стремится к полному контролю над всеми четырьмя украинскими регионами, на которые Россия претендует.

«Путин закалил свою позицию», - отмечает один из источников.

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США санкции НАТО путин война

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