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1800 рапортов в Армия+ в день – электронные рапорты уже охватили более 1500 частей

17:12, 28 мая 2025
Через приложение Армия+ военные подали полмиллиона электронных рапортов.
1800 рапортов в Армия+ в день – электронные рапорты уже охватили более 1500 частей
Фото: slovoidilo
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины подали уже более 500 000 электронных рапортов через цифровую платформу Армия+, которая работает меньше года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Это около 1 800 рапортов ежедневно. За 10 месяцев функционирования приложения его интегрировали в свою работу более 1 500 воинских частей, отметили в Минобороны.

По словам Черногоренко, электронные рапорты стали первым сервисом, который заработал в рамках цифровой инициативы Армия+, и сразу продемонстрировал эффективность.

«Электронные рапорты были одним из первых сервисов, которые запустились в Армия+. Именно они начали борьбу с бюрократией, упростили военным жизнь и высвободили им время на то, что действительно важно», - подчеркнула заместитель министра.

Она также подчеркнула, что достижение полумиллионной отметки не было простым, однако процесс доказал свою необходимость. «Мы смогли завоевать доверие защитников и защитниц, а также доверие командиров, которые проявили лидерство и настойчивость во внедрении электронных рапортов на местах», - добавила Черногоренко.

На сегодня уже оцифрована треть всех рапортов, которые покрывают основные аспекты военной службы. В следующих обновлениях планируют оцифровать запросы, связанные с получением справок и финансовыми вопросами.

Рапорты подаются за несколько минут:

- на оздоровительные выплаты - 30%,

- годовой отпуск - 23%,

- смена места службы - 21%.

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военные Минобороны Армия+

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