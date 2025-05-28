В ВСУ ответили, есть ли угроза наступления 50-тысячного войска РФ на Харьков

В ОТУ «Харьков» не подтвердили информацию СМИ о переброске 50-тысячного российского угруппования к украинской границе, что граничит с Харьковской областью.

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Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячного российского группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности. Об этом сообщило Оперативно-тактическая группировка (ОТУ) «Харьков».

«Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячного российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности.

Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на "западных аналитиков" сообщили, что армия Российской Федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг якобы перебросил из Курщины к украинской границе, что граничит с Харьковской областью, 50-тысячная группировка войск. Эта информация не соответствует действительности», — указали там.

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