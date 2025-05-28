«Никаких продаж и точка» – США создают биткоин-резерв

США планируют сформировать большой резерв биткоина и не будут продавать ни одной единицы криптовалюты.

Фото: Bitcoin.com News

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Администрация США намерена создать значительный государственный резерв биткоина и удерживать все имеющиеся активы без продажи. Об этом заявил исполнительный директор Совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Гайнс во время выступления на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, передает «Главком».

«Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США. Точка», - заявил Гайнс.

Он уточнил, что решение не продавать криптовалюту является окончательным: американская администрация не планирует избавляться ни одной единицы биткоина. По словам Гайнса, президент Дональд Трамп «бесспорно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, будучи сверхдержавой в сфере биткоина и криптовалютной столицы мира. Он говорил об этом неоднократно и уделяет этому большое внимание».

Бо Гайнс подчеркнул, что президент «абсолютно серьезен» в намерении выполнить собственные обещания по поддержке и продвижению цифровых валют: от накопления государственного резерва по биткоину до укрепления позиций США на мировом крипторынке.

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