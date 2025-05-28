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КДКП подала представление об увольнении заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко

12:58, 28 мая 2025
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила, что заместитель руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталья Максименко подлежит увольнению из органов прокуратуры.
КДКП подала представление об увольнении заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила подать представление об увольнении заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры Натальи Максименко. Об этом стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников.

Напоминаем, в мае Высший антикоррупционный суд продлил до 19 июля срок действия остальных обязанностей, возложенных на Наталию Максименко.

Ранее она была освобождена из-под стражи после внесения залога. Позже с нее сняли браслет и отменили обязанности являться по первому требованию и не покидать пределы Запорожской области без разрешения, поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязанностей.

ВАКС решил продлить подозреваемой действие обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.

Напоминаем, НАБУ и САП разоблачили «на горячем» заместителя прокурора Запорожской области Наталью Максименко. Позже ей сообщили о подозрении в получении $40 тыс. неправомерной выгоды. По версии следствия, заместитель руководителя областной прокуратуры выразила просьбу предоставить неправомерную выгоду и фактически получила $40 тыс. за решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве, обеспечении снятия ареста с имущества лица и непривлечении к уголовной ответственности по другим статьям, по которым проводится досудебное расследование.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Запорожье КДКП

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