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Мафія в костюмах – криміналітет Італії перебирає контроль над держбудівництвим

15:30, 28 травня 2025
Італійська мафія змінює тактику: замість криміналітету – контроль над держбудівництвом і мільярдами з ЄС.
Мафія в костюмах – криміналітет Італії перебирає контроль над держбудівництвим
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Італійська мафія більше не ставить на перше місце територіальні конфлікти й силові розбірки. Замість цього вона дедалі активніше проникає в масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема у сферу державного будівництва, фінансові потоки Європейського Союзу та будівництво супермосту між Сицилією і материковою частиною Італії. Про це йдеться у свіжій доповіді італійського агентства з боротьби з мафією (DIA), яку цитує Reuters.

Згідно з документом, відомі мафіозні угруповання — сицилійська Коза Ностра, неаполітанська Каморра і калабрійська 'Ндрангета — нині укладають стратегічні союзи не лише на території Італії, а й за її межами. Особливо активною стала 'Ндрангета, яка зосередила зусилля на проникненні у тендери, пов’язані з державним будівництвом.

«Співіснування сприяло створенню синергій, які поступово набули структурованої форми», — заявив директор DIA Мікеле Карбоне під час пресконференції. Він додав, що нинішні мафіозні структури здатні «поглинати конфлікти, напруження і тертя», тобто діяти узгоджено й злагоджено у масштабних схемах.

Особливий інтерес злочинних груп викликають проєкти, пов’язані з економічним відновленням після пандемії COVID-19 — зокрема ті, що фінансуються Європейським Союзом. Йдеться також про будівництво довгоочікуваного мосту через Мессінську протоку, який має з’єднати Сицилію з материковою Італією, а також про інфраструктурну підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Доповідь зазначає, що саме будівельна галузь стала однією з найвразливіших — лише у 2024 році вона становила 38% усіх адміністративних заходів протидії мафії. Було відкрито понад 200 розслідувань на будівельних майданчиках, пов’язаних з державними контрактами.

«Найближчим часом розпочнуться всі превентивні антимафіозні заходи, пов’язані з будівництвом мосту через Мессінську протоку», — заявив Карбоне, наголосивши на готовності агентства жорстко реагувати на будь-які спроби мафіозного впливу на інфраструктурні проєкти.

Доповідь також звертає увагу на зростаючу технічну оснащеність злочинних угруповань. Вони активно використовують зашифровані канали зв’язку, включно з месенджерами, що не підлягають прослуховуванню, а також дрони — зокрема для передавання повідомлень ув’язненим співучасникам.

Окремий розділ документа присвячено міжнародним фінансовим операціям. DIA зазначає, що китайські нелегальні банківські мережі дедалі частіше залучаються для відмивання грошей, здобутих у Європі.

Крім того, у звіті йдеться про нову тривожну тенденцію — вербування маргіналізованої молоді до так званих «дитячих банд». Угруповання використовують соцмережі для демонстрацій сили, залучаючи підлітків до кримінальної діяльності через романтизацію мафіозного способу життя.

Таким чином, сучасна італійська мафія трансформується у високоорганізовану, технологічно оснащену силу, що адаптується до нових умов — замінюючи кулі на контракти, а вуличні війни на вплив у держсекторі.

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гроші ЄС кримінал Італія мафія

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