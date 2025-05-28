Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на €5 млрд

Україна та Німеччина також підписали угоду про фінансування Берліном виробництва далекобійної зброї в Україні.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що країна надасть новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро для України.

Допомога фінансуватиметься за рахунок коштів, які вже були схвалені нижньою палатою парламенту Німеччини.

«Таким чином Німеччина продовжує свою активну та послідовну військову підтримку України», - заявили в Міноборони Німеччини.

Кошти підуть на:

▪️ фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні;

▪️ постачання додаткових боєприпасів в тому числі і для ППО;

▪️ надання наземних видів озброєнь і стрілецької зброї;

▪️ фінансування ремонтних потужностей в Україні та створення спільного підприємства для цих цілей;

▪️ фінансування «значної частки» супутникового зв’язку Starlink та української системи військового командного зв'язку;

▪️ закупівлю медичного обладнання для ЗСУ.

У свою чергу, Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Пісторіус та міністр оборони України Рустем Умєров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва далекобійної зброї в Україні.

Раніше Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц знову заявив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України.

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