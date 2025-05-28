Завдав понад 40 ударів — у Києві підліток забив до смерті безхатька дерев'яною палицею

Підлітку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 16-річному підлітку за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Як повідомила Київська міська прокуратура, неповнолітній познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету, а згодом вони почали разом вживати алкоголь. У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт, внаслідок чого він завдав чоловіку дерев’яною палицею понад 40 ударів по голові та тілу.

Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами, де він помер через 2 дні. Наразі, судом до неповнолітнього застосовано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер підлітку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

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