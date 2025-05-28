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Нанес более 40 ударов — в Киеве подросток забил до смерти бездомного деревянной палкой

16:54, 28 мая 2025
Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.
Нанес более 40 ударов — в Киеве подросток забил до смерти бездомного деревянной палкой
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему подростку по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, несовершеннолетний познакомился с бездомным мужчиной возле супермаркета, а затем они вместе начали употреблять алкоголь. У пьяного подростка с новым знакомым возник конфликт, в результате чего он нанес мужчине деревянной палкой более 40 ударов по голове и телу.

Потерпевшего доставили в больницу с многочисленными травмами, где он умер через 2 дня. В настоящее время суд применил к несовершеннолетнему исключительную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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прокуратура Киев

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