Цезиевые лакомства – какие самые загрязненные жители Чернобыля

В Чернобыльской зоне дикие кабаны из-за своего способа питания оказались наиболее радиоактивными животными.

Фото: УНИАН

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Дикие кабаны, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, имеют самый высокий уровень радиационного загрязнения среди всех диких животных региона. Причиной этого является их способ добычи пищи, который способствует накоплению радионуклидов в теле животного. Об этом рассказал украинский зоолог, эколог и радиоэколог Денис Вишневский в интервью DSNews.ua.

По словам ученого, кабаны активно роют землю в поисках пищи, поедая корни, подземные грибы и личинки. Все это - источники радиоактивных элементов, в частности Цезия-137 и Стронция-90, которые после аварии на ЧАЭС в 1986 году осели именно в почве.

«На самом деле речь идет лишь об одном эпизоде фиксации большого стада копытных - конкретно оленей. Это не означает автоматического роста популяции в масштабах Зоны - просто сотруднику заповедника удалось одновременно оказаться в точке, где находились эти животные, и зафиксировать их присутствие. Такие совпадения не являются частыми, ведь животные активно перемещаются по большой территории», - пояснил Вишневский.

Эксперт отметил, что ситуация с дикими кабанами наглядно демонстрирует, как трофическое поведение и привычки питания могут влиять на уровень радиоактивного загрязнения в экосистемах, подвергшихся техногенному воздействию.

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