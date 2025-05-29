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Цезієві ласощі – які найзабрудненіші мешканці Чорнобиля

00:06, 29 травня 2025
У Чорнобильській зоні дикі кабани через свій спосіб харчування виявились найбільш радіоактивними тваринами.
Цезієві ласощі – які найзабрудненіші мешканці Чорнобиля
Фото: УНІАН
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Дикі кабани, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, мають найвищий рівень радіаційного забруднення серед усіх диких тварин регіону. Причиною цього є їхній спосіб добування їжі, який сприяє накопиченню радіонуклідів у тілі тварини. Про це розповів український зоолог, еколог і радіоеколог Денис Вишневський в інтерв’ю DSNews.ua.

За словами вченого, кабани активно риють землю в пошуках їжі, поїдаючи коріння, підземні гриби та личинки. Усе це — джерела радіоактивних елементів, зокрема Цезію-137 і Стронцію-90, які після аварії на ЧАЕС у 1986 році осіли саме у ґрунті.

«Насправді йдеться лише про один епізод фіксації великого стада копитних – конкретно оленів. Це не означає автоматичного зростання популяції в масштабах Зони – просто співробітнику заповідника вдалося одночасно опинитися в точці, де перебували ці тварини, і зафіксувати їхню присутність. Такі збіги не є частими, адже тварини активно переміщуються великою територією», — пояснив Вишневський.

Експерт наголосив, що ситуація з дикими кабанами наочно демонструє, як трофічна поведінка і звички харчування можуть впливати на рівень радіоактивного забруднення в екосистемах, які зазнали техногенного впливу.

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тварини Чорнобиль

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