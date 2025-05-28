У Голосіївському районі Києва облаштували нову смугу для громадського транспорту на проспекті Науки

Найближчим часом планують облаштувати аналогічні смуги на вулиці Якуба Коласа.

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У Голосіївському районі столиці на проспекті Науки з’явилася нова виділена смуга для громадського транспорту. Роботи виконали КП «Центр організації дорожнього руху» спільно з КК «Київавтодор». Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Виділені смуги створені для пріоритетного руху громадського транспорту. Завдяки цьому покращується якість обслуговування, зменшуються затримки, а пересування громадським транспортом стає швидшим і зручнішим.

У Департаменті зазначають, що найближчим часом планують облаштувати аналогічні смуги на вулиці Якуба Коласа. Роботи розпочнуть за сприятливих погодних умов і відповідно до графіка.

Згідно з пунктом 17.1 ПДР України, рух та зупинка інших транспортних засобів на смугах для громадського транспорту заборонені. Ці смуги позначені дорожніми знаками 5.8 або 5.11 і призначені винятково для громадського транспорту.

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