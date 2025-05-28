В Голосеевском районе Киева обустроили новую полосу для общественного транспорта на проспекте Науки

В ближайшее время планируют обустроить аналогичные полосы на улице Якуба Коласа.

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В Голосеевском районе столицы на проспекте Науки появилась новая выделенная полоса для общественного транспорта. Работы выполнили КП «Центр организации дорожного движения» совместно с КК «Киевавтодор». Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Выделенные полосы созданы для приоритетного движения общественного транспорта. Благодаря этому улучшается качество обслуживания, уменьшаются задержки, а передвижение общественным транспортом становится быстрее и удобнее.

В Департаменте отмечают, что в ближайшее время планируют обустроить аналогичные полосы на улице Якуба Коласа. Работы начнут при благоприятных погодных условиях и согласно графику.

Согласно пункту 17.1 ПДД Украины, движение и остановка других транспортных средств на полосах для общественного транспорта запрещены. Эти полосы обозначены дорожными знаками 5.8 или 5.11 и предназначены исключительно для общественного транспорта.

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