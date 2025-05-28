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Критически важные предприятия могут забронировать больше работников — Минцифра

16:09, 28 мая 2025
На портале «Дія» обновили правила бронирования работников.
Критически важные предприятия могут забронировать больше работников — Минцифра
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об изменениях в бронировании работников. В ведомстве подчеркнули, что критически важные предприятия могут забронировать больше специалистов.

Теперь к общей численности военнообязанных на предприятии учитываются работники, мобилизованные после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов.

«Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованы после 18 мая. Ранее учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50», — заявили в Минцифре.

Также там добавили, что если мобилизованные работники автоматически к общей численности не учитывались, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП для обновления их данных. В перечне не учитываются работники, забронированные в другой компании.

Кто может подать заявку на бронирование:

  • юридические лица или их филиалы;
  • компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, что обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);
  • работники должны быть официально трудоустроены;
  • в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник «исключен из военного учета» — то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин урегулировал бронирование чиновников, правоохранителей, работников судов и предприятий, стоящих на военном учете в СБУ и разведке, отдельным порядком.

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Дия бронирование

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