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Канцлер Германии Мерц пообещал сделать все, чтобы Северный поток-2 не заработал

16:18, 28 мая 2025
Фридрих Мерц пообещал принять все возможные меры, чтобы ослабить военный потенциал РФ.
Канцлер Германии Мерц пообещал сделать все, чтобы Северный поток-2 не заработал
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что приложит все усилия для ослабления военной машины России и недопущения запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Мерц подчеркнул, что произошедшие на выходных массированные удары по Киеву, говорят не на языке мира, а на языке войны.

"Это пощечина в лицо всех тех, кто борется за прекращение огня в Украине, Европе и США. Поэтому мы будем усиливать давление на Россию", - сказал немецкий канцлер.

Он также добавил, что Германия будет работать над созданием условий для переговоров, в то же время не позволяя запустить "Северный поток-2".

"Мы делаем это также для того, чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю от имени Германии. В этой связи мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал", – сказал Мерц.

Мерц также заявил, что Германия будет покрывать значительную часть расходов на системы спутниковой связи Starlink для Украины.

Напомним, что канцлер Германии заявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины.

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Германия Украина

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