Подготовлена первая группа инструкторов по применению боевой системы DELTA для Сухопутных войск

В Сухопутных войсках появились первые сертифицированные инструкторы DELTA.

Фото: mod.gov.ua

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В составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины завершился первый шестидневный курс подготовки инструкторов по применению боевой информационно-управляющей системы DELTA. Восемнадцать военнослужащих получили сертификаты после успешной сдачи экзаменов, сообщили в Центре инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны.

Обучение, которое проводили по специально разработанной программе для Сухопутных войск, организовали совместно с командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ и общественной организацией «Аэроразведка». В течение шести дней слушатели овладели не только теоретическими основами работы с DELTA, но и отработали практические навыки работы с современными информационными системами в боевых условиях.

«Цель новой учебной программы - повысить мастерство инструкторов в работе с современными информационными системами для ведения боевых действий», - отметили организаторы. Именно Сухопутные войска стали первым видом ВСУ, с которым начато такое сотрудничество.

Введение программы подготовки инструкторов DELTA является частью стратегического курса Вооруженных сил на модернизацию и повышение боевой эффективности. Следующим этапом планируется расширение учебной программы на все учебные центры и высшие военные учебные заведения Сил безопасности и обороны Украины, чтобы обеспечить стандартизированный уровень подготовки личного состава в использовании цифровых технологий управления боем.

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