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Підготовлено першу групу інструкторів зі застосування бойової системи DELTA для Сухопутних військ

23:30, 28 травня 2025
У Сухопутних військах з’явились перші сертифіковані інструктори DELTA.
Підготовлено першу групу інструкторів зі застосування бойової системи DELTA для Сухопутних військ
Фото: mod.gov.ua
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У складі Сухопутних військ Збройних сил України завершився перший шестиденний курс підготовки інструкторів із застосування бойової інформаційно-керуючої системи DELTA. Вісімнадцять військовослужбовців отримали сертифікати після успішного складання іспитів, повідомили у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони.

Навчання, яке проводили за спеціально розробленою програмою для Сухопутних військ, організували спільно з командуванням підготовки Сухопутних військ ЗСУ та громадською організацією «Аеророзвідка». Протягом шести днів слухачі опанували не лише теоретичні основи роботи з DELTA, але й відпрацювали практичні навички роботи з сучасними інформаційними системами у бойових умовах.

«Мета нової навчальної програми – підвищити майстерність інструкторів у роботі з сучасними інформаційними системами для ведення бойових дій», — зазначили організатори. Саме Сухопутні війська стали першим видом ЗСУ, з яким розпочато таку співпрацю.

Запровадження програми підготовки інструкторів DELTA є частиною стратегічного курсу Збройних сил на модернізацію та підвищення бойової ефективності. Наступним етапом планується розширення навчальної програми на всі навчальні центри та вищі військові навчальні заклади Сил безпеки та оборони України, щоб забезпечити стандартизований рівень підготовки особового складу у використанні цифрових технологій управління боєм.

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