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Канцлер Німеччини Мерц пообіцяв зробити все, щоб «Північний потік-2» не запрацював

16:18, 28 травня 2025
Фрідріх Мерц пообіцяв вжити всіх можливих заходів, щоб послабити військовий потенціал РФ.
Канцлер Німеччини Мерц пообіцяв зробити все, щоб «Північний потік-2» не запрацював
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що докладе всіх зусиль для послаблення військової машини Росії та недопущення запуску газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Мерц підкреслив, що масовані удари по Києву, які відбулися на вихідних, говорять не мовою миру, а мовою війни. 

"Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, в Європі і в США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію", – сказав німецький канцлер.

Він також додав, що Німеччина працюватиме над створенням умов для переговорів, водночас не дозволяючи запустити "Північний потік- 2".

"Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. У зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб "Північний потік -2" не запрацював", – сказав Мерц.

Мерц також заявив, що Німеччина покриватиме значну частину витрат на системи супутникового зв'язку Starlink для України. 

Нагадаємо, що канцлер Німеччини заявив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України. 

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Німеччина Україна

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