Критично важливі підприємства можуть забронювати більше працівників — Мінцифра

На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників.

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило про зміни в бронюванні працівників. У відомстві підкреслили, що критично важливі підприємства можуть забронювати більше фахівців

Тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців.

«Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 — мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер — 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер — 50», - заявили у Мінцифрі.

Також там додали, якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. У переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.

Хто може подати заявку на бронювання:

юридичні особи або їхні філії;

компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника «виключено з військового обліку» — тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін врегулював бронювання чиновників, правоохоронців, працівників судів і підприємств, які стоять на військовому обліку в СБУ та розвідці, окремим порядком.

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