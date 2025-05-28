Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €5 млрд

Украина и Германия также подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия в Украине.

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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страна предоставит новый пакет военной помощи на 5 млрд евро для Украины.

Помощь будет финансироваться за счет средств, уже одобренных нижней палатой парламента Германии.

«Таким образом Германия продолжает свою активную и последовательную военную поддержку Украины», — заявили в Минобороны Германии.

Средства пойдут на:

▪️ финансирование производства дальнобойного оружия в Украине;

▪️ поставку дополнительных боеприпасов, в том числе для ПВО;

▪️ предоставление наземных видов вооружения и стрелкового оружия;

▪️ финансирование ремонтных мощностей в Украине и создание совместного предприятия для этих целей;

▪️ финансирование «значительной части» спутниковой связи Starlink и украинской системы военной командной связи;

▪️ закупку медицинского оборудования для ВСУ.

В свою очередь, Министерство обороны Германии сообщило, что Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия в Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины.

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