Умеров и Писториус подписали соглашение о дальнобойном оружии для Украины

Германия профинансирует производство систем вооружения большой дальности в Украине.

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В среду, 28 мая, министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойных вооружений. Об этом сообщил официальный сайт министерства обороны Германии.

В ведомстве уточнили, что первые системы вооружений большой дальности могут быть развернуты уже через несколько недель.

«В будущем Германия профинансирует производство систем вооружения большой дальности в Украине. Оба министра в Берлине уже договорились об этом в письменной форме», — говорится в заявлении.

В Минобороны также сообщили, что министр обороны Украины и немецкая оборонная компания Diehl в присутствии министра обороны Германии подписали контракт на поставку в Украину систем ПВО и соответствующих боеприпасов.

Фото: bmvg.de

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €5 млрд.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины.