Комитет по нацбезопасности готовит совещание по использованию «шахедами» SIM-карт украинских мобильных операторов

В комментариях к соответствующему посту Александр Федиенко добавил, что о привязке «симок» к паспортам он «не писал и не говорил».

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовит совещание по теме использования российскими «шахедами» SIM-карт и инфраструктуры украинских мобильных операторов, сообщил глава подкомитета по безопасности в киберпространстве Александр Федиенко из фракции «Слуга народа».

По его мнению, необходимо ввести больше ответственности, особенно для владельцев инфраструктуры, будь то мобильная или фиксированная. «И если в этот раз операторы не явятся на совещание, тогда Верховная Рада примет соответствующие законодательные изменения без вашего участия и ваших карманных ассоциаций», — заявил Федиенко.

Он рассказал, что первое совещание по этой теме состоялось 10 июля 2024 года. На нем обсуждались вопросы локализации и последующего блокирования SIM-карт мобильных операторов при их использовании в летательных аппаратах РФ.

В комментариях к соответствующему посту Федиенко добавил, что о привязке «симок» к паспортам он «не писал и не говорил».

Однако напомним, что в 2019 году группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых был Александр Федиенко, зарегистрировала законопроект 1083, которым предлагалось при заключении договора проводить обязательную регистрацию абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг «с предоставлением поставщику в соответствии с законом персональных данных абонентов — физических лиц».

Также предлагалось ведение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов. Операторам разрешалось бы блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

«Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (неповторяющегося) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокирования поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования», — говорилось в тексте законопроекта. Однако этот законопроект впоследствии был снят с рассмотрения.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, ссылаясь на публикацию в издании The Economist, сообщил, что в запущенном по Украине дроне нашли записку о новой схеме управления беспилотниками. Как отмечается, они «управляются искусственным интеллектом и используют украинскую мобильную сеть».

Автор: Наталя Мамченко

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