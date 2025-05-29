У Вінниці затримали зловмисників, які, погрожуючи вбивством, вимагали гроші у неповнолітнього

Зловмисникам тепер загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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Поліцейські Вінниці затримали та повідомили про підозру трьом особам, які, погрожуючи вбивством, вимагали гроші у неповнолітнього. Зловмисникам від 16 до 21 років.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, фігуранти запропонували 17-річному хлопцеві заробіток, який полягав у транзиті готівки через його банківську карту. Хлопець передав свої банківські дані та почав отримувати повідомлення про зарахування переказів від сторонніх осіб на понад 50 тисяч гривень. Надалі без участі потерпілого почали здійснюватися транзакції, а з рахунку самовільно зникали кошти. Згодом під погрозою вбивства фігуранти почали вимагати у неповнолітнього сплатити 100 000 вигаданого боргу, потім знизили суму до 50 000 гривень.

20 травня правоохоронці затримали групу під час отримання визначеної суми. В ході обшуків у фігурантів вилучено гроші, здобуті злочинним шляхом, автомобіль та інші речові докази.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повнолітнім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Неповнолітній перебуватиме під нічним домашнім арештом.

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