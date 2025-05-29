США планують анулювати візи для китайських студентів, пов’язаних із компартією

Марко Рубіо анонсував скасування віз для деяких студентів із Китаю.

Фото: nbcnews.com

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Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що державний департамент США готує нову візову політику, спрямовану на анулювання дозволів на перебування для китайських студентів, які мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю або здобувають освіту у сферах, що мають критичне значення для американської нацбезпеки, передає телеканал CNN.

За словами Рубіо, буде посилено критерії розгляду нових заявок на візи для студентів із КНР та Гонконгу.

Як свідчать дані Інституту міжнародної освіти (IIE) та Держдепартаменту, у 2023−2024 навчальному році в університетах США навчалося понад 275 тисяч студентів із Китаю — друга за чисельністю група після Індії. Значна частина цих студентів бере участь у наукових дослідженнях і технологічних розробках.

CNN пише, що американські навчальні заклади покладаються на іноземних студентів у плані оплати навчання, і багато студентів беруть участь у науково-дослідній та інноваційній роботі.

Що ж стосується віз, крок було зроблено наступного дня після того, як Держдепартамент розпорядився призупинити всі нові співбесіди щодо студентських віз по всьому світу у зв'язку з підготовкою до розширеної перевірки в соціальних мережах.

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