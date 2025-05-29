Більше 10 разів ударив ножем — на Вінничині засуджено чоловіка за вбивство односельця

Під час конфлікту чоловік вдарив більше 10 раз опонента ножем.

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На Вінниччині судили чоловіка, який жорстоко вбив односельця. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Суд призначив ему покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

За даними слідства, 22 січня 2024 року чоловік у себе вдома розпивав спиртне разом із односельцем. Під час застілля між ними спалахнула сварка через раптово виниклу неприязнь, яка переросла в трагедію.

Обвинувачений завдав гостю понад 10 ударів кухонним ножем у груди та живіт, а також спричинив численні колото-різані рани по всьому тілу.

Вирок суду ще не набрав законної сили.

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