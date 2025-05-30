Надолго ли в Украине ливни с грозами – прогноз погоды

Конец мая и начало июня в Украине будут дождливыми.

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В ближайшие дни украинцам не стоит рассчитывать на длительную сухую погоду - дожди и нестабильные метеоусловия будут оставаться в большинстве регионов. Такой прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 30 мая в Киеве осадков будет меньше, однако местами возможны грозы и град. Впрочем, определенные регионы Украины смогут временно насладиться относительно сухой погодой.

Диденко отметила, что западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра, хоть и временно, однако в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся.

Температурный режим 31 мая будет выглядеть так:

Восток Украины: +23...+26°C;

Запад: +15...+19°C;

Остальные регионы: +20...+24°C.

В столице 30 мая прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь и прояснения, температура воздуха днем будет держаться на уровне около +20°C.

С наступлением июня температура воздуха постепенно повысится, однако осадки не исчезнут полностью.

«Температура воздуха будет колебаться в пределах +23+26 градусов, на востоке и юге до +24+29 градусов», - подытожила синоптик.

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