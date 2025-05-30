Практика судов
  1. В Украине

Надолго ли в Украине ливни с грозами – прогноз погоды

10:12, 30 мая 2025
Конец мая и начало июня в Украине будут дождливыми.
Надолго ли в Украине ливни с грозами – прогноз погоды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ближайшие дни украинцам не стоит рассчитывать на длительную сухую погоду - дожди и нестабильные метеоусловия будут оставаться в большинстве регионов. Такой прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 30 мая в Киеве осадков будет меньше, однако местами возможны грозы и град. Впрочем, определенные регионы Украины смогут временно насладиться относительно сухой погодой.

Диденко отметила, что западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра, хоть и временно, однако в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся.

Температурный режим 31 мая будет выглядеть так:

  • Восток Украины: +23...+26°C;
  • Запад: +15...+19°C;
  • Остальные регионы: +20...+24°C.

В столице 30 мая прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь и прояснения, температура воздуха днем будет держаться на уровне около +20°C.

С наступлением июня температура воздуха постепенно повысится, однако осадки не исчезнут полностью.

«Температура воздуха будет колебаться в пределах +23+26 градусов, на востоке и юге до +24+29 градусов», - подытожила синоптик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Комиссия по отбору директора БЭБ засекретила даже для кандидатов данные об их оценках за практические работы и людей, которые эти оценки выставляли

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности отказала Виктору Дубовику в предоставлении информации о том, как и кем были выставлены оценки, обсуждались ли комиссией работы кандидатов, как подводились итоги, если экспертов было несколько, а на заседании Комиссии был объявлен только итоговый балл.

Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия утвердил ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.

Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва