Надолго ли в Украине ливни с грозами – прогноз погоды

В ближайшие дни украинцам не стоит рассчитывать на длительную сухую погоду - дожди и нестабильные метеоусловия будут оставаться в большинстве регионов. Такой прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 30 мая в Киеве осадков будет меньше, однако местами возможны грозы и град. Впрочем, определенные регионы Украины смогут временно насладиться относительно сухой погодой.
Диденко отметила, что западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра, хоть и временно, однако в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся.
Температурный режим 31 мая будет выглядеть так:
В столице 30 мая прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь и прояснения, температура воздуха днем будет держаться на уровне около +20°C.
С наступлением июня температура воздуха постепенно повысится, однако осадки не исчезнут полностью.
«Температура воздуха будет колебаться в пределах +23+26 градусов, на востоке и юге до +24+29 градусов», - подытожила синоптик.
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