99% ограниченно годных ВВК признают годными к службе — Федор Вениславский

По словам Вениславского, 50% ограниченно годных признаются годными для участия в боевых действиях, остальные – годными для службы в тылу.

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На данный момент 99% ограниченно годных, которые имели такой статус до изменений в законодательстве, признаются военно-врачебными комиссиями годными к службе. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

По его словам, из этого числа около 50% ограниченно годных признаются ВВК годными для участия в боевых действиях, остальные – годными для службы в тылу.

При этом он отметил, что жалоб на решения ВВК очень мало.

«Фактически мы имеем ситуацию, что практически все ограниченно годные стали годными», – подытожил он.

Напоминаем, что Федор Вениславский анонсировал законопроект о разрешении мужчинам до 23–24 лет выезжать за границу, чтобы не создавать им препятствий для приезда в Украину.

О демобилизации же военных, которые длительное время находятся на территории активных боевых действий, по его словам, «мечтать не стоит».

Автор: Наталя Мамченко

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