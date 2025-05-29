99% обмежено придатних ВЛК визнають придатними до служби — Федір Веніславський

За словами Веніславського, 50% обмежено придатних визнаються придатними для участі у бойових діях, інші визнаються придатними для служби у тилу.

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Наразі 99% обмежено придатних, які мали такий статус до змін у законодавстві, визнаються військово-лікарськими комісіями придатними до служби. Про це повідомив член Комітету ВР з питань нацбезпеки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

За його словами, з цього числа близько 50% обмежено придатних визнаються ВЛК придатними для участі у бойових діях, інші визнаються придатними для служби у тилу.

Причому, він вказав, що скарг на рішення ВЛК дуже мало.

«Фактично ми маємо ситуацію, що практично всі обмежено придатні стали придатними», підсумував він.

Нагадаємо, що Федір Веніславський анонсував законопроект про дозвіл чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон, аби не створювати їм перепон для приїзду в Україну.

Про демобілізацію ж військових, які довгий час знаходяться на території активних бойових дій, за його словами, «мріяти не варто».

Автор: Наталя Мамченко

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