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Чи надовго в Україні зливи з грозами – прогноз погоди

10:12, 30 травня 2025
Кінець травня та початок червня в Україні будуть дощовими.
Чи надовго в Україні зливи з грозами – прогноз погоди
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Найближчими днями українцям не варто розраховувати на тривалу суху погоду — дощі та нестабільні метеоумови залишатимуться у більшості регіонів. Такий прогноз оприлюднила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 30 травня в Києві опадів буде менше, однак подекуди можливі грози та град. Утім, певні регіони України зможуть тимчасово насолодитися відносно сухою погодою.

Діденко зазначила, що західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра, хоч і тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться.

Температурний режим 31 травня виглядатиме так:

  • Схід України: +23…+26°C;
  • Захід: +15…+19°C;
  • Інші регіони: +20…+24°C.

У столиці 30 травня прогнозують перемінну хмарність, місцями невеликий дощ та прояснення, температура повітря вдень триматиметься на рівні близько +20°C.

З настанням червня температура повітря поступово підвищиться, проте опади не зникнуть повністю.

«Температура повітря коливатиметься в межах +23+26 градусів, на сході та півдні до +24+29 градусів», — підсумувала синоптикиня.

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