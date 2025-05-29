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ВККС рекомендує призначити Віталія Мартинюка на посаду судді Новоайдарського райсуду Луганської області

16:03, 29 травня 2025
Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.
ВККС рекомендує призначити Віталія Мартинюка на посаду судді Новоайдарського райсуду Луганської області
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування Мартинюка Віталія Борисовича для призначення на посаду судді Новоайдарського районного суду Луганської області. Про це повідомляє ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.

Враховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Мартинюка Віталія Борисовича на посаду судді Новоайдарського районного суду Луганської області.

Раніше повідомлялося, що ВККС рекомендує відрядити трьох суддів до Шевченківського райсуду Львова та Херсонського міського суду Херсонської області.

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