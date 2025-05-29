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ВККС поки не буде приймати документи кандидатів до АП ВАКС – чекатиме набрання сили законом про спрощення процедур

14:39, 29 травня 2025
Документи для участі у конкурсі до Апеляційної палати ВАКС у червні 2025 року не прийматимуться – ВККС чекатиме, доки набере сили закон про дозвіл повторної участі кандидатів, які провалили іспит попереднього разу.
ВККС поки не буде приймати документи кандидатів до АП ВАКС – чекатиме набрання сили законом про спрощення процедур
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що документи для участі у конкурсі до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у червні 2025 року не прийматимуться. ВККС буде чекати підписання Президентом Володимиром Зеленським закону, яким дозволяється повторна участь кандидатів, які провалили іспит минулого разу.

Так, на підпис Президенту направлено прийнятий парламентом 14 травня Закон 4433-ІХ щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді (законопроект 12331-2).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законом народні депутати зняли обмеження для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яке не дає їм повторно скласти кваліфікаційний іспит протягом року, в якому вони його не склали чи проігнорували. 

Отже, після набрання сили цим законом кандидати, які брали участь в оголошеному у 2023 році конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, зможуть взяти участь у наступному такому конкурсі під час воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення.

Крім того, після набрання чинності законом:

  • скасовується 75-відсотковий прохідний бал тестування на знання історії української державності. Такий бал визначатиметься Комісією самостійно за аналогією з прохідним балом тестування когнітивних здібностей;
  • скасовується повторна співбесіда з переможцями конкурсу після кваліфікаційного оцінювання. Під час конкурсу співбесіда з кандидатом проводитиметься виключно під час кваліфікаційного оцінювання тощо.

У зв’язку з цим 29 травня ВККС вирішила, що документи для участі у конкурсі до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у червні 2025 року не прийматимуться.

Рішення щодо початку приймання документів для участі у конкурсі до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати буде ухвалено невідкладно після набрання чинності законом та оприлюднено на офіційному сайті ВККС одночасно з умовами проведення такого конкурсу.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя ВККС ВАКС Володимир Зеленський

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ВККС поки не буде приймати документи кандидатів до АП ВАКС – чекатиме набрання сили законом про спрощення процедур

Документи для участі у конкурсі до Апеляційної палати ВАКС у червні 2025 року не прийматимуться – ВККС чекатиме, доки набере сили закон про дозвіл повторної участі кандидатів, які провалили іспит попереднього разу.

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