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В Мексике на самодельной мине подорвались восемь солдат

19:56, 29 мая 2025
В Мексике растет минная угроза от наркокартелей.
В Мексике на самодельной мине подорвались восемь солдат
Фото: The Wall Street Journal
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Восемь военнослужащих Вооруженных сил Мексики погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве (СВУ) во время патрулирования в штате Мичиоакан. Инцидент произошел в среду в муниципалитете Лос-Рейес, недалеко от границы со штатом Халиско, сообщает The Guardian со ссылкой на мексиканские СМИ.

Шестеро солдат погибли сразу на месте взрыва, еще двое скончались позже от полученных ранений, уточняет газета El Universal. Генеральный прокурор штата Халиско взял расследование под личный контроль, а специальная военная группа уже обыскивает прилегающую территорию в поисках других мин.

Сейчас считается, что СВП установили организованные преступные группировки, которые все активнее используют мины для контроля над территориями приграничного региона между Мичиоаканом и Халиско. Именно здесь идет жестокая борьба между картелем Новая генерация Халиско и местными бандами, противостоящими его расширению.

По данным правоохранителей, различные группировки вербуют бывших военных из Колумбии - специалистов по взрывчатке - из-за чего применение самодельных мин в штате значительно возросло. Такие инциденты уже не единичны:

- в декабре 2024 года из-за мин в Мичиоакане погибли четверо солдат в двух разных случаях;

- в январе этого года еще четверо военных подорвались на СВУ вблизи города в Халиско.

По меньшей мере один гражданский также погиб в этом году: в январе учитель подорвался на минном поле, в феврале мины унесли жизни нескольких фермеров, среди которых был 15-летний подросток.

Кроме закопанных в почву ловушек, преступники начали экспериментировать с креплением мин к дронам, чтобы сбрасывать их на своих врагов с воздуха.

По данным мексиканских военных, которые приводит аналитическая платформа Insight Crime, количество выявленных и изъятых СВУ выросло с почти нулевых показателей в 2021 году до более тысячи в год. Около 40% всех случаев приходится именно на зону между Мичиоаканом и Халиско.

Эксперты предупреждают, что распространение мин вызывает не только угрозу жизни военных и гражданских, но и побуждает к вынужденным переселениям местных жителей, которые оказываются в ловушке нестабильности и насилия.

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