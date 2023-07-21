Раді рекомендують прийняти закон про адміністративний збір

Законопроект передбачає визначення єдиних засад і критеріїв плати адміністративного збору.

Фото: ВРУ

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні, яке відбулось 20 липня цього року рекомендував Парламенту прийняти за основу проект Закону про адміністративний збір (реєст. № 4380).

Законопроект має на меті:

впорядкування відносин у сфері плати за надання адміністративних послуг;

забезпечення прозорості цих відносин;

підтримка сталого та якісного надання адміністративних послуг за рахунок обґрунтованих (раціональних) розмірів адміністративного збору.

Окрім того, за умови прийняття законопроекту, він передбачає:

визначення єдиних засад і критеріїв плати адміністративного збору;

встановлення переліку базових адміністративних послуг та визначення чітких розмірів адміністративного збору за їх надання в національній валюті України – гривні;

врегулювання питань порядку зарахування адміністративного збору до бюджету.

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